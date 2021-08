Stadtalk in Winterthur – «Kuba hat mich ausgewählt» Mark Kuster, einst Präsident der Jungen SVP Schweiz und seit 2003 Auslandschweizer, blickt im Stadtalk auf sein Engagement zugunsten Kinder und Jugendlicher auf Kuba zurück. Regina Speiser

Kuster arbeitet seit bald zwanzig Jahren vollamtlich für sein Hilfswerk – für einen Jahreslohn von 30’000 Franken. Foto: Marc Dahinden

Still und zurückhaltend sind keine Adjektive, die man mit Mark Kuster in Zusammenhang bringt. Wer den in Töss aufgewachsenen Winterthurer als Präsidenten der Jungen SVP in der Region und später der nationalen Jungpartei erlebt hat, erinnert sich an einen redefreudigen, umtriebigen jungen Mann, der seine Zuhörerschaft mit textreichen Botschaften zu überzeugen suchte.

Redefreudig und umtriebig ist er auch zwei Jahrzehnte später noch. Charmant überzeugend auch. Diese Charaktereigenschaften setzt er seit 2001 erfolgreich für das von ihm gegründete, politisch und konfessionell unabhängige Hilfswerk Camaquito für Kinder und Jugendliche auf Kuba ein. «Maximal vier Jahre, dann ist der Laden dicht», prophezeiten ihm seine Freunde damals. Aktuell ist der 48-Jährige in der Schweiz, um an der Generalversammlung unter anderem auf das 20-jährige Bestehen seiner Organisation zurückzublicken.