Alivenci: Dessert der Armen. Foto: Heidrun Pschorn

Der traditionelle Kuchen Alivenci kommt aus einer Gegend im Nordosten Rumäniens und ist sehr beliebt. Da es früher in den armen ländlichen Gegenden nicht so viel gab, wurde die süssliche Art von Polenta mit frischem Schafskäse im offenen Ofen über verschiedene Kräuterblätter gebacken. Man könnte ihn also auch Hirtenkuchen nennen. Heute ist das Dessert ein wahrer Genuss und schmeckt lauwarm am besten. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

350 g abgetropfter Quark

3 Eier

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

80 g Maismehl

1 EL Maisstärke

Prise Salz

1 EL Butter

1 EL Milch

Abrieb einer Biozitrone

etwas Crème fraîche und Konfitüre zum Servieren

Zubereitung Teig:

Den Backofen auf ca. 180 Grad vorheizen. Die Backform (20 cm Durchmesser) einfetten. Die Milch mit der Butter kurz in einem Topf erwärmen und zur Seite stellen. Die Eier mit Zucker, Vanillezucker und Abrieb der Zitrone schaumig schlagen. Den abgetropften Quark und die flüssige Milchbutter hinzufügen und weiterschlagen. Maismehl, Maisstärke und Salz dazugeben und gut mit der Flüssigkeit vermischen. Den Teig in die Backform füllen und knapp 30 Minuten backen. Etwas auskühlen lassen und sofort mit etwas Crème fraîche und Konfitüre servieren.



Alivenci: Schmeckt lauwarm am besten. Foto: Heidrun Pschorn

Tipp: Anstatt Quark kann auch Hüttenkäse verwendet werden. Honig kann als Alternative zu Zucker genommen werden. Der Kuchen ist glutenfrei!



