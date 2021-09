Neue Einkaufspassage in Winterthur – Künftig gibt es hippe Hotdogs und eine Backstube am Bahnhof Nun ist klar, welche Geschäfte in die neue Personenunterführung Nord am Bahnhof Winterthur einziehen. Neben den üblichen Verdächtigen wie k Kiosk und Coop to go gibt es auch regionale Anbieter. Andrea Thurnherr

So soll die Personenunterführung Nord nach der Fertigstellung im Dezember aussehen. Visualisierung: PD

Ein frisch gebackenes Gipfeli vom Beck für die Zugfahrt oder ein Hotdog zum Zmittag. Beides können Passagiere am Hauptbahnhof Winterthur ab dem 12. Dezember kaufen. Dann öffnen die SBB nach über dreijähriger Bauzeit die neue Unterführung Nord.

Mit der Eröffnung ziehen sechs neue Geschäfte an den Bahnhof. «Der Angebotsmix soll auf die Bedürfnisse der Reisenden und der lokalen Bevölkerung zugeschnitten sein», sagt Martin Meier, Sprecher der SBB. Mit Coop to go, k Kiosk und Blume 3000 ziehen typische Bahnhofsgeschäfte in die Unterführung. Dazu kommt die Sushi-Kette Negishi, die Winterthurerinnen und Winterthurer bereits aus dem Einkaufszentrum Archhöfe kennen.