Kiesgrube in Aadorf – Künftig wird an neuer Stelle Kies abgebaut Der alte Kiesabbau in Aadorf ist erschöpft. Die Toggenburger AG will nun an einem neuen Standort graben. Der Gemeinderat hat dem Projekt zugestimmt. Tamara Stalder

Im Kieswerk in Aadorf wird der Kies aus den Gruben verarbeitet. Das Werk ist in Besitz der Toggenburger AG . Archivfoto: Madeleine Schoder

Aktuell baut die Firma Toggenburger AG am Heidelberg in Aadorf Kies ab. Nun sei das Gesteinsvorkommen in der Grube erschöpft. Deshalb unterbreitete das Unternehmen im Sommer 2020 dem Gemeinderat das Projekt Kiesabbau Heidelberg II. Dieser sollte neben dem bisherigen Abbau am Heidelberg entstehen. Damit wäre er gut sichtbar direkt hinter der Badi gewesen und hätte das Landschaftsbild beeinträchtigt.

Das war dem Gemeinderat ein zu grosser Eingriff, wie er kürzlich mitteilte. «Heidelberg ist ein wichtiges Naherholungsgebiet mit den Wanderwegen, dem Vita Parcours und der Heidelberghütte», sagt Gemeindepräsident Matthias Küng. Deswegen unterstützte der Gemeinderat das Vorhaben der Firma am vorgesehenen Standort nicht.