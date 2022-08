Durchbruch in der Embryoforschung – Künstliche Embryonen mit schlagendem Herzen Zwei Gruppen von Forschenden konnten erstmals «synthetische» Mausembryonen züchten, die bis zum Stadium der Organbildung überlebten. Das könnte künftig auch beim Menschen möglich sein. Nik Walter

Natürliche und synthetische Embryonen kann man zu dem Zeitpunkt, wenn sich Gehirn und Herz zu bilden beginnen, kaum unterscheiden. Foto: Amadei/Handford

Es ist ein Coup, an den sie selbst lange nicht geglaubt hatten: Zwei Teams von Forschenden züchteten, unabhängig voneinander, künstliche Mausembryonen aus drei verschiedenen Typen von Stammzellen – und zwar ohne Eizelle, ohne Spermium und ohne Gebärmutter. Bei diesen «Embryoiden» fing das Herz gerade an zu schlagen, die Anlagen für das Gehirn und andere Organe begannen sich auszubilden, auch ein Dottersack formte sich.

«Es ist einfach unglaublich, dass wir so weit gekommen sind», sagt Magdalena Zernicka-Goetz von der University of Cambridge, die Hauptautorin der einen Studie, in einer Pressemitteilung der Universität. «Davon träumte die Forschungs-Community seit Jahren.» Zehn Jahre hätten sie in dieses Projekt investiert. «Nun haben wir es endlich geschafft!»

Erinnerungen an das Klonschaf Dolly werden wach

Ein Embryo ohne Vater und Mutter – was für Aussenstehende leicht gruselig wirken mag, begeistert Experten auf dem Gebiet der Stammzellbiologie. «Diese Ergebnisse sind atemberaubend», sagt etwa Michele Boiani, Leiter der Arbeitsgruppe «Mouse Embryology» am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin. Und Lluís Montoliu vom Nationalen Zentrum für Biotechnologie in Madrid erinnert die neue Methode gar an «so spektakuläre wissenschaftliche Fortschritte wie die Geburt des Klonschafs Dolly» oder an die induzierbaren pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen), für deren Entwicklung Shinya Yamanaka 2012 den Nobelpreis erhielt.

Die synthetischen Embryonen werfen aber auch viele ethische Fragen auf. Denn die neue Methode wurde zwar für Mausembryonen etabliert und dient primär der Grundlagenforschung, mittelfristig wird es Forschenden aber auch gelingen, künstliche menschliche Embryonen zu züchten, da sind sich die Experten ziemlich einig. Und spätestens dann stellt sich die Frage: Wie soll man synthetische Embryonen regulieren?

Die Methode könnte künftig Erklärungen für Frühaborte liefern

In den beiden jetzt publizierten Experimenten wurden die künstlichen Mausembryonen, die in einem Inkubator aufwuchsen, bis zu 8,5 Tage alt. Das entspricht bei einer Maus knapp der Hälfte der Schwangerschaft, bei einem menschlichen Embryo dem ersten Trimester. Präziser: Das Herz eines menschlichen Embryos beginnt etwa Ende der dritten oder Anfang der vierten Woche zu schlagen. In dieser Phase der menschlichen Embryonalentwicklung weiss man einerseits sehr wenig über die Entwicklungsschritte, andererseits geschehen gerade dann viele Frühaborte. Die neue Methode könnte nun helfen, herauszufinden, warum es einige Embryonen schaffen, viele aber nicht.

Die Implikationen der beiden Studien gehen aber weit über die Frage nach den Frühaborten und den Entwicklungsschritten in dieser kritischen Phase hinaus. Mit den synthetischen Embryonen habe man in der Grundlagenforschung einen ganz neuen experimentellen Zugang zu dieser frühen Phase der Embryonalentwicklung, sagt der Stammzellexperte Sebastian Jessberger vom Hirnforschungsinstitut an der Universität Zürich. «Man kann die Embryonen im Inkubator zum Beispiel mit dem Mikroskop untersuchen.» Das ist bei natürlichen Embryonen in der Gebärmutter nicht möglich.

«Durch diese Methode könnten sofort Tausende von Tierversuchen gespart werden.» Malte Spielmann, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Die synthetischen Embryonen bieten sich auch als Alternativmethode zu Tierversuchen an, sagt Malte Spielmann, Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, gegenüber dem Wissenschaftsportal «Science Media Center». «Durch diese Methode könnten sofort Tausende von Tierversuchen gespart werden.» Längerfristig birgt die Technologie zudem ein Potenzial für die mögliche Züchtung von Organen, die dann für die Organspende eingesetzt werden könnten. «Das ist aber noch extrem weit weg», sagt Jessberger.

Die beiden neuen Studien liefern nun einfach mal den Nachweis, dass es prinzipiell möglich ist, künstliche Mausembryonen sich bis zum Tag 8,5 in einem Inkubator entwickeln zu lassen. Denn in beiden Arbeiten erwies sich die Technologie als sehr tricky, die Erfolgsrate bei der Herstellung der künstlichen Embryonen lag jeweils im Prozentbereich oder sogar darunter. Es sei auch nicht klar, warum die Embryonen mit 8,5 Tagen aufgehört hätten, sich weiterzuentwickeln, sagt Jessberger. «Aber die Grenze ist in beiden Arbeiten die gleiche.»

Magdalena Zernicka-Goetz, Hauptautorin einer der beiden Studien mit synthetischen Embryonen. Foto: Simon Zernicki-Glover

Die eine Gruppe um Jacob Hanna vom Weizmann-Institut in Israel publizierte ihre Resultate Anfang August im Fachblatt «Cell» , die zweite Arbeit von Magdalena Zernicka-Goetz’ Team an der University of Cambridge und am California Institute of Technology in Pasadena erscheint aktuell im Wissenschaftsmagazin «Nature» . Das Team von Hanna entwickelte die künstliche Gebärmutter, die in beiden Studien benutzt wurde.

Interessanterweise ähneln sich nicht nur die Resultate der beiden Publikationen sehr stark. Dies trifft auch auf die künstlichen und die natürlichen Embryonen zu. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die synthetischen Embryonen aufhören zu wachsen, unterscheiden sie sich kaum. So konnte Zernicka-Goetz’ Team bei den künstlichen Embryonen alle 26 Zelltypen, die bei natürlichen Embryonen vorliegen, nachweisen. Ein einziger Zelltyp fehlte, und zwar einer, der zur Bildung der Plazenta beiträgt.

Bei ihren Experimenten mixten die beiden Teams drei verschiedene Stammzelltypen: embryonale Stammzellen (die den eigentlichen Embryo bilden), sogenannte Trophoblasten (die für das Einnisten in der Gebärmutterwand und für die Bildung der Plazenta wichtig sind) sowie sogenannte XEN-Zellen (die den Dottersack bilden). Zellhaufen mit diesen drei Zelltypen bildeten dann im Inkubator – spontan und ohne weiteres Dazutun – die künstlichen Embryonen. «Das Spannende ist, dass wir nun wissen, dass sich viele Strukturen selbst organisieren», sagt Jessberger.

Neben all den neuen Optionen für Wissenschaft und Medizin wirft die neue Methode auch viele ethische und juristische Fragen auf. Denn früher oder später werden Forscherinnen oder Forscher mit angepassten Methoden auch künstliche menschliche Embryonen züchten. «Ich bin sicher, dass es einen Wettlauf um die Herstellung der ersten menschlichen Strukturen geben wird», sagt Jesse Veenvliet vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Das sei zwar nicht einfach, nicht zuletzt weil sich Maus und Mensch in der Entwicklung deutlich unterscheiden würden. «Die Frage ist aber nicht, ob, sondern wann diese Erkenntnisse auf menschliche Stammzellen übertragen werden.»

Daher stellt sich die Frage: Wie soll man den Umgang mit synthetischen Embryonen regulieren? Gar nicht, weil sie ja künstliche Gebilde sind? Oder soll man sie den natürlichen Embryonen gleichstellen? Klar scheint, dass niemand will, dass man künstliche Embryonen (analog zu natürlichen Embryonen) für die Reproduktion, sprich für das Klonen, benutzen darf. Dafür dürfte es zumindest einen breiten Konsens geben.

Ethisch und juristisch besteht bei synthetischen Embryonen ein Vakuum

Aber wie sieht es aus, wenn dereinst mit synthetischen Embryonen Organe gezüchtet werden könnten? Darf man dann solche Gebilde auch länger als 14 Tage in einem Inkubator wachsen lassen? Die Grenze von 14 Tagen galt bis vor kurzem als absolut verbindlich für alle Forschenden weltweit. Die entsprechenden Richtlinien hat die Internationale Gesellschaft für Stammzellforschung aufgestellt. In der Schweiz ist die Forschung an menschlichen Embryonen allerdings verboten, erlaubt ist einzig die Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus überzähligen Embryonen einer In-vitro-Befruchtung.

Somit ist klar: Bezüglich der synthetischen Embryonen besteht ethisch und juristisch ein grosses Vakuum. Als die entsprechenden Gesetze ausgearbeitet wurden – das «Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen» stammt aus dem Jahr 2003 –, konnte man nicht davon ausgehen, dass es je synthetische Embryonen geben würde. «Das muss man jetzt breit in der Gesellschaft diskutieren und dann auch regeln», sagt Jessberger, «und zwar bevor es die ersten synthetischen humanen Embryonen gibt.»

