Start-up aus Winterthur – Künstliche Intelligenz macht «gefangene» Daten nutzbar Eigentlich wollten Freunde eine App für den Bergsport entwickeln. Dabei stiessen sie auf ein Problem: nicht verwendbare Daten in PDF-Dokumenten. So entstand die Idee für das Start-up Acodis. Ines Rütten

«Verliebe dich ins Problem, nicht in die Lösung», sagt Start-up-Gründer Martin Keller. Foto: Madeleine Schoder

Viele Unternehmen kennen das Problem: Sie haben auf ihren Servern Tausende Dokumente in verschiedenen Formaten gespeichert. Aber wenn sie darin etwas suchen oder die Daten nutzen möchten, wird es aufwendig. Das Winterthurer Start-up Acodis hat eine Software entwickelt, welche die Daten aus Dokumenten dank künstlicher Intelligenz (KI) nutzbar macht. Gegründet wurde das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen 2016 von vier Freunden. Heute beschäftigt es an der Stadthausstrasse 25 Mitarbeitende aus elf Nationen und sicherte sich kürzlich 6 Millionen Franken an Investorengeldern.

Das sei kein leichtes Unterfangen gewesen, sagt CEO und Mitgründer Martin Keller: «Die richtigen Investoren zu finden, ist immer eine Herausforderung, gerade in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten.» Acodis sei das trotzdem gelungen, denn: «Die Digitalisierung ist ein Trend, der über alle anderen Themen hinausgeht», sagt Keller. Die Unternehmen müssten sich damit beschäftigen und Lösungen finden. Die Firmen brauchen dafür die passenden Tools, und ein solches biete Acodis.

Dokumente in riesigen Mengen

Mit der Software des Winterthurer Start-ups können Unternehmen Tausende Dokumente automatisiert zugänglich, analysierbar und nutzbar machen. Bisher konnten die Winterthurer auch schon Grosskunden wie Syngenta oder Roche gewinnen. Vor allem in der Pharma- und der Gesundheitsbranche sieht das Start-up viel Potenzial. Das seien Wachstumsbranchen mit komplexen Dokumenten in riesigen Mengen. «Und diese Unternehmen investieren stark in die Digitalisierung», sagt Keller.

Ein Beispiel, wie Acodis angewendet werden kann, liefern Beipackzettel: Diese liegen derzeit in Papierform jedem Medikament bei. Künftig soll ein QR-Code auf der Verpackung zum Beipackzettel führen, der auf einer App verfügbar ist. Die Beipackzettel sind heute zu Tausenden irgendwo als Word-Dokument oder PDF abgespeichert. Mit Acodis kann ein Medikamentenhersteller die Software so trainieren, dass diese am Ende automatisiert Informationen aus Fliesstext, Überschriften, Tabellen oder Bildern herausfiltern kann. Mit diesen Daten kann wiederum die App programmiert werden. «Der Vorteil ist, dass unsere Kunden das System ihren Bedürfnissen entsprechend trainieren können, ohne dass sie dafür Programmierer brauchen», sagt Keller. «Denn sie sind selbst die Experten auf ihrem Gebiet und behalten alle Daten im eigenen Unternehmen.» Die Kunden zeigen dem System zuerst an einigen Dokumenten, welche Informationen ausgelesen werden sollen. Danach lernt die Software selbst weiter und macht Tausende Dokumente automatisiert zugänglich.

«Verliebe dich ins Problem»

Die Idee für diese Technologie kam den Acodis-Gründern, als sie eine Bergsport-App entwickeln wollten. In dieser App sollten jegliche Routen und Infos zu den Bergtouren mit einem Klick angezeigt werden. «Die relevanten Inhalte waren damals aber in PDF-Dokumenten gefangen und hätten zuerst manuell in einer Datenbank erfasst werden müssen», erzählt Keller. «Deshalb bauten wir kurzerhand einen Prototyp zur automatisierten Datenextraktion.» Die heutigen Acodis-Gründer hätten somit über Umwege zu ihrer Mission gefunden: «Wie heisst es so schön? Verliebe dich ins Problem, nicht in die Lösung», sagt Keller. Und so entstand – damals noch unter dem Namen Turicode – ihr eigenes Start-up.

Da mehrere Gründer aus Winterthur oder der Region kamen, lag die Stadt als Firmenstandort nahe. Zunächst hatten sie ihre Adresse am Technopark, neu sind sie im Home of Innovation an der Stadthausstrasse eingemietet. «Winterthur bietet uns ein grosses Einzugsgebiet an Mitarbeitenden bis in die Ostschweiz, und das Home of Innovation liegt mitten in der Stadt», sagt Keller. Ausserdem sei man schnell in Zürich oder am Flughafen.

Neue Technologien, wie die KI-Plattform Chat GPT, würden Acodis nicht konkurrenzieren. «Im Gegenteil, wir verstehen uns als Befähiger, damit unsere Kunden auch solche Technologien nutzen können», sagt Keller. Unternehmen könnten Daten aus Dokumenten dank Acodis qualitativ so aufbereiten, dass sie zukünftig besser mit Chat GPT arbeiten können. «Das Problem, das wir erforschen, wird es noch lange geben», sagt Keller. Die Arbeit gehe nicht aus.

