Gewerbe in Winterthur – Künzle in der Zuckerstube Rechtzeitig vor Ostern hat am Samstag das Läckerli-Huus an der Marktgasse 12 eine Filiale eröffnet. Zum Start stellte sich der Stadtpräsident mit der Geschäftsinhaberin Miriam Baumann-Blocher in die Backstube. Deborah Stoffel

Am Samstag eröffnete das Läckerli-Huus in der Winterthurer Marktgasse. Stadtpräsident Michael Künzle wurde von der Geschäftsleiterin Miriam Baumann-Blocher in die Kunst des Läckerli-Backens eingeführt. Foto: Madeleine Schoder

Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) betrieb am Samstag angewandte Standortförderung: Zusammen mit Miriam Baumann-Blocher, Tochter von SVP-Übervater und Alt-Bundesrat Christoph Blocher, widmete er sich im neusten Läckerli-Huus der Schweiz dem Basler Traditionsgebäck – zumindest in der Distribution. Während Baumann die frisch gebackenen Läckerli mit einer Zuckerglasur überpinselte und sie noch warm in rechteckige Stücke schnitt, verteilte Künzle das Gebäck unter den Schaulustigen.

Das Läckerli-Huus ist das erste seiner Art in Winterthur. Die Stadt stehe schon lange auf ihrer Wunschliste, sagte Baumann-Blocher, deren Vermögen vom Magazin «Forbes» auf rund 2,5 Milliarden Franken geschätzt wird. Winterthur sei als Standort gut geeignet, sei belebt, genug gross und bezahlbar. Nur die passende Lage habe lange gefehlt. Nun sei in der Marktgasse 12 ein Platz frei geworden. Da habe sie gleich zugeschlagen, trotz der Pandemie. Natürlich sei eine Neueröffnung derzeit nicht einfach: «Wenn die Städte leer sind, bleiben die Kunden aus.» Sonst aber passe der Zeitpunkt, für Ostern habe man ein grosses Sortiment.