Corona-Pandemie – Kürzere Krise als befürchtet Bundeskanzler Sebastian Kurz stimmt die Österreicher auf Herausforderungen im Herbst ein. Im Sommer 2021 werde aber alles besser. Cathrin Kahlweit

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht in der Corona-Pandemie Licht am Ende des Tunnels. Foto: Herbert Oczeret (Keystone)

Was der österreichische Bundeskanzler am Freitag ankündigen, loben und kritisieren würde, war in den Tagen vor seiner Pressekonferenz bereits in Teilen bekannt geworden – womit sichergestellt war, dass Bürger und Medienvertreter nach einem langen, nicht immer erfreulichen Covid-Sommer interessiert nach Wien schauen würden. Die Überhöhung zu einer «Rede an die Nation» hatte dem Termin, der dann schlicht «Erklärung zur aktuellen Lage hiess», zusätzliche Bedeutung gegeben.

Impfstoff für acht Millionen Menschen bestellen

Die Kernbotschaft von Sebastian Kurz war optimistisch und simpel: Alles werde gut, am Ende des Tunnels sehe er Licht, die Krise werde kürzer dauern als ursprünglich befürchtet, und schon der Sommer 2021 werde wohl wieder ein «normaler» werden. Impfstoff, Medikamente, Tests dürften zur Verfügung stehen, sodass der Rückfall des Landes in den Krisenmodus unwahrscheinlich sei. Man werde baldmöglichst Impfstoff für acht Millionen Menschen ordern, um in diesem Wettlauf der Ressourcen weit vorn zu liegen – und nach einem sicherlich herausfordernden Herbst, der mit Kälte- und Grippewelle dem Virus noch einmal einen Schub geben könnte, spätestens nächstes Jahr hoffentlich ein wirtschaftliches Comeback und eine Rückkehr zum gewohnten Alltag feiern.

Der Kanzler, der in den vergangenen Monaten meist gemeinsam mit Ministerkollegen vom grünen Koalitionspartner aufgetreten war, erschien diesmal allein vor die Presse, um von «ausgiebigen Gesprächen mit Forschern, Wissenschaftlern, Pharmaunternehmern und politischen Entscheidungsträgern» zu berichten, die er über den Sommer geführt habe. Er habe sich informiert, gelernt und nachgedacht, so die Botschaft. Er wolle nun den Österreichern mitteilen, was gut gelaufen sei in der Krise – und was man besser machen könne.

Wenig Infektionen – doch die Zahlen steigen an

Dass das Land gut durch die Pandemie gesteuert wurde, betont die türkis-grüne Regierung schon länger, und tatsächlich liegt Österreich im europäischen Vergleich bei den Infektionszahlen pro Kopf am unteren Ende. Allerdings klettert die Kurve gerade wieder nach oben: zum Freitag wurden 229 Neuinfektionen gemeldet. Die Wirtschaft litt, allein schon weil die wichtige Tourismusbranche mit einem Rückgang der Übernachtungen um 45 Prozent zwischen Mai und Juli zu kämpfen hatte. Das Bruttoinlandprodukt dürfte auf Jahressicht um 12 Prozent zurückgehen. Auch deshalb wurde die Kritik am Krisenmanagement in Wien zuletzt immer lauter: Hilfsgelder hätten die Betroffenen nicht erreicht, vieles sei Ankündigungspolitik ohne Substanz gewesen, die Bevölkerung verliere das Vertrauen, Schuldzuweisungen würden im Kreis herumgereicht.

Kurz, der nach einigen Querschüssen gegen grüne Minister aus den eigenen Reihen nun demonstrativ betonte, wie gut man zusammenarbeite, mochte sich nicht auf Detailkritik an einigen Fehlern und Schlampigkeiten der Regierungsarbeit einlassen. Dass das Verfassungsgericht eine erste Corona-Verordnung kippte, dass die neue, veränderte Corona-Gesetzgebung nach wie vor verwirrend ist, dass die Staus am vergangenen Wochenende an der österreichischen Südgrenze womöglich auf unklare und hektische Anweisungen aus der Hauptstadt zurückzuführen sind: Dazu kam wenig. Alle hätten ihr Bestes gegeben, und bis auf eine Bezirkshauptmannschaft hätten alle die Vorgaben aus Wien richtig, weil mit Blick auf ihre Verhältnismässigkeit, umgesetzt. Und überhaupt lerne man aus Fehlern.

«Pakt gegen die Alterseinsamkeit»

Um künftig in Krisen koordinierter zu agieren, plant die Regierung ein Krisensicherheitsgesetz, mit dem Beschaffungen unbürokratischer und die Abwehr gegen Terror- oder Cyberattacken wirkungsvoller werden sollen. Kurz kündigte zudem die Fortsetzung bestehender Massnahmen an: Sonderbetreuungszeiten für Eltern etwa sollen verlängert werden, wenn es mit dem Schulunterricht nicht überall klappt. Es soll mehr Geld für Digitales und Brennpunktschulen sowie eine neue Technische Universität geben – und einen «Pakt gegen Alterseinsamkeit».

Der Aufritt des Kanzlers, mit dem er einen heissen politischen Herbst samt Wahl in Wien einläutete sowie den Kampf gegen die Pandemie, bewies vor allem eines: Die Atempause, die der Sommer gewährte, ist zu Ende.