Gastrobetrieb in Winterthur – Kult-Beiz Gotthard muss schliessen Es war einst die letzte Anlaufstation für Winterthurs Nachtschwärmer. Per Ende September schliesst das Traditionslokal Gotthard 1900 am Hauptbahnhof. Jonas Keller , Till Hirsekorn

Das Gotthard am Untertor schliesst demnächst. Was aus dem Lokal wird, ist noch unklar. Foto: Madeleine Schoder

Lichterlöschen an einer der bekanntesten Gastro-Adressen der Stadt: Das Restaurant Gotthard 1900 am Untertor geht zu. Ende September ist Schluss, nach fast dreissig Jahren. «Das Risiko, dass wir in die tiefroten Zahlen rutschen, wäre zu gross gewesen», sagt Katja Hoppe. Sie ist seit sieben Jahren Geschäftsleiterin im Gotthard. Angefangen hat sie 2009 im Service. Dem «Göde» ist sie lange treu geblieben, wie auch viele andere der zehnköpfigen Crew. Am längsten Mahe, der Koch: Er steht seit siebzehn Jahren hinter den Töpfen. Donnerstagshackbraten, Spätzli, Schnipo oder Ghackets und Hörnli – das Gotthard steht für einfache, währschafte Küche.

