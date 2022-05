Unser Einkaufskorb im Mai – Kult-Glace von der Migros – jetzt trötet der Elefant Die Kulinarik-Redaktion testet regelmässig neue Produkte. Diesen Monat haben wir Skurriles, Hochprozentiges und einfach richtig Gutes in den Gestellen entdeckt. Nina Kobelt Daniel Böniger

Glutenfreie Pasta für die Marathondistanz

Als «Tomatenrisotto» zubereitet sind sie wirklich gut: Risoni aus Hülsenfrüchtemehl. Foto: PD/Getty Images

Wer am Zürich Marathon Ende April teilnahm, bekam wie üblich einen prall gefüllten Plastiksack mit Werbegeschenken. Darunter diesmal auch diese Risoni aus Hülsenfrüchtemehl von Barilla. Der Verfasser dieser Zeilen war ja bisher kein grosser Freund von glutenfreier Pasta, oft passte ihm der Geschmack nicht, oft war auch die Konsistenz nicht wirklich berauschend. Trotzdem gab er dem Produkt eine Chance und kochte die reisförmigen Teigwaren wie einen Tomatenrisotto; also mit einer Dose Pelati und Bouillon. Am Ende würzte er das Gericht mit Parmesan, Salz und Pfeffer. Und, ja, das schmeckte wirklich, wirklich überzeugend – so, dass er auch mal einen Salat damit zubereiten wird. Wie es ihm am Marathon gelaufen ist? Nun ja, er musste krankheitshalber aussetzen und holte am Wochenende darauf immerhin drei Viertel der Strecke noch nach. (boe)