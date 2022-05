Gewerbe in Winterthur – Kult-Shisha-Lounge hatte jahrelang keine gültige Bewilligung Das Gilgamesh wurde vor ein paar Jahren ohne Baubewilligung zum Club mit Bar umgebaut. Der spätere Pächter wusste dies nicht, was ihn letztlich in den Ruin trieb. Nun hat eine schillernde Figur übernommen. Till Hirsekorn

Die Shisha-Lounge Gilgamesh ist wieder geöffnet. Der neue Besitzer ist eine schillernde Figur in der Zürcher Bar-Szene. Foto: Roger Hofstetter

Die gute Nachricht zuerst: In eines der schönsten Gebäude der Altstadt ist wieder Leben eingekehrt. Vor dem Haus zur Gloria mit seiner neugotischen Fassade ziehen die Gäste genüsslich an ihrer Wasserpfeife und paffen Kringel in die Luft. Nach eineinhalb Jahren ist die Shisha-Lounge Gilgamesh wieder geöffnet. Der neue Pächter ist eine schillernde Figur und bekannt in der Szene: Orhan Öztas.