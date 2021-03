Kinder im Museum – Kultur für Kids – trotz Corona Die Jahrgänge 2001 und jünger dürfen Führungen und Workshops in Museen mitmachen. In der Kartause Ittingen finden die Vermittlungsangebote für Kinder wie geplant statt. Gabriele Spiller

Eigenes Gestalten soll positive Erfahrungen mit Kunst vermitteln. Foto: Kunstmuseum Thurgau

Auch in der Pandemie wird die Museumspädagogik im Kunstmuseum Thurgau und im Ittinger Museum weitergeführt. Es gibt Freizeitangebote für junge Kleingruppen sowie Vermittlung für Schulklassen. Brigitt Näpflin, Leiterin Kulturvermittlung, ist seit 20 Jahren in der Kartause Ittingen in Warth beschäftigt.

Die beiden Museen auf dem Gelände der Kartause Ittingen, also das Kunstmuseum Thurgau sowie das Ittinger Museum, veranstalten in diesem Jahr sieben Anlässe für Kinder. Was können Sie dabei vermitteln? Brigitt Näpflin: Im Kunstmuseum geht es natürlich ums Gestalten, meist ausgehend von einer aktuellen Ausstellung. Wir haben ein sehr gut eingerichtetes Atelier, mitten im Museum. Dort können Maltechniken und Druckverfahren ausprobiert werden. Zur Ausstellung der Schweizer Expressionistin Helen Dahm hatten wir die Idee, dass Kinder andere Kinder durchs Museum führen und die Bilder aus ihrer Perspektive erklären. Es meldeten sich aber viele Erwachsene, die hören wollten, was Kinder über die Kunst erzählen würden.