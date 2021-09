Kultur in Winterthur – Kultur soll mehr sein als «nice to have» Die Stadt möchte die Kulturförderung auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Helmut Dworschak

Ein gewichtiger Teil des Kulturbudgets geht an das Musikkollegium. Classic-Open-Air im Rychenbergpark, Juli 2018. Foto: Marc Dahinden

Der Begriff «Kulturstadt» sei untrennbar mit Winterthur verbunden, sagte Stadtpräsident Michael Künzle am Freitag vor den Medien. Kultur stärke die Identität und gebe neue Impulse. Sie sei auch ein zentraler Standortfaktor. Für die Kulturförderung fehlt allerdings bisher eine gesetzliche Grundlage.

Das soll die neue Verordnung ändern, die der Stadtrat jetzt in die Vernehmlassung schickt. Sie verpflichtet die Stadt, die Kultur zu fördern, orientiert sich dabei aber «im Wesentlichen an der bisherigen Praxis der Kulturförderung, wie sie sich in der Vergangenheit bewährt hat», wie es im Kommentar heisst.