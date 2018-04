Star-DJ Avicii (28) ist tot

Der schwedische Star-DJ Avicii ist am Freitag im Alter von 28 Jahren im Golfstaat Oman gestorben. Der berühmte Elektromusiker, mit bürgerlichem Namen Tim Bergling, wurde in der Hauptstadt Maskat tot aufgefunden, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.

Avicii zählte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Mit dem Song «Levels» gelang ihn 2011 der Durchbruch. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des «DJ Magazine» jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen.

«Die Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, ihr Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu beachten», erklärte das Management. Weitere Erklärungen werde es nicht geben.

Gesundheitliche Probleme

Avicii war einer der ersten DJs, der es schaffte, mit elektronischer Tanzmusik in den Mainstream vorzudringen. Sein Megahit «Wake me up» mit dem Soul-Sänger Aloe Blacc war 2013 in Europa die Nummer eins. Sein mit elektronischer Musik unterlegter Remix von Coldplays «A Sky Full of Stars» (2014) wurde ein weiterer Hit. Als Producer war er für Madonnas Album «Rebel Heart» (2015) tätig.

Avicii hatte in den vergangene Jahren offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen - unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen liess.

Letzte Tour mit 26 Jahren

2016 waren seine Fans sprachlos, als er sich – gerade mal 26 Jahre alt – von ihnen verabschiedete. Diese Tour sei seine letzte, schrieb er damals und kündigte an, dass er mehr Zeit für sein Privatleben haben wolle.

Auf der Liste der bestbezahlten DJs des Magazins «Forbes» von 2016 kam der Schwede mit Einnahmen in Höhe von 14,5 Millionen Dollar auf Platz zwölf.

Der Name Avicii stammt aus dem Sanskrit und geht auf den Buddhismus zurück. Das Wort Avici bezeichnet die tiefste Ebene der Hölle. Aus stilistischen Gründen fügte der Künstler ein zusätzliches «i» hinzu.

«Levels» von Avicii. (Quelle: Youtube/ Avicii)

«Wake me up» von Avicii. (Quelle: Youtube/ Avicii)

«Waiting for Love» von Avicii. (Quelle: Youtube/ Avicii)