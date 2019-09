Wie erstaunt sind Sie über den Entscheid, «Schawinski» abzusetzen?

Es gab schon seit längerer Zeit Gespräche.

Welche Pläne haben Sie selber für die Sendung gehabt? Beziehungsweise: Wie lange hätten Sie noch weitergemacht?

Es gab für mich drei Szenarien: Ich hätte aufgehört, wenn ich während jeder Sendung nicht mehr alle Daten oder Namen sofort präsent gehabt hätte. Oder wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass da ein schwerfälliger Bappeli vor der Kamera sitzt. Oder wenn die Direktion das Gefühl hat, es sei genug. Nun ist Szenario 3 eingetreten.

Wann hat man Sie informiert?

Das letzte Gespräch fand diese Woche mit Nathalie Wappler statt.

Der offizielle Grund lautet «Sparen». Doch «Schawinski» ist mit ca. 15'000 Franken Produktionskosten günstig. Hat man Ihnen noch andere Gründe genannt?

Man hat mir überhaupt keinen konkreten Grund genannt, obwohl ich mehrfach nachgefragt habe.

Ich frage das auch, weil Sie immer wieder in der Kritik standen: Zu wenig Frauen in der Sendung. Sowie das Interview mit Salomé Balthus, wo Ihnen Sexismus vorgeworfen wurde.

Das war nie ein Thema.

Umfrage Was sagen Sie dazu, dass Roger Schawinski seinen Sendeplatz auf SRF verliert? Das finde ich schade. Ich habe «Schawinski» gemocht.

Gut so! Die Sendung hat mich immer genervt.

Diese Sendung habe ich ohnehin nie geschaut.

Abstimmen Das finde ich schade. Ich habe «Schawinski» gemocht. 29.0% Gut so! Die Sendung hat mich immer genervt. 35% Diese Sendung habe ich ohnehin nie geschaut. 36.0% 480 Stimmen Das finde ich schade. Ich habe «Schawinski» gemocht. 29.0% Gut so! Die Sendung hat mich immer genervt. 35% Diese Sendung habe ich ohnehin nie geschaut. 36.0% 480 Stimmen



Bei Balthus kam auch Kritik von linker Seite. Wie erklären Sie sich das?

Es gibt nur zwei Formen der Kritik an meiner Sendung: Entweder sei ich bei einem Gast zu hart oder zu mild. Und diese Einschätzung erfolgte jeweils nach dem persönlichen politischen Standort.

Das SRF ist spätestens seit No Billag vorsichtiger geworden, was politische Meinungen von Journalisten angeht. Könnte es sein, dass Ihre offen dargelegten Anschauungen dem Sender ein Dorn im Auge sind?

Das wurde mir so nie kommuniziert.

Wurde die Quote beanstandet?

Nie. Auf diesem sehr schwierigen Sendeplatz nach dem Spartenprogramm «Eco», das in den letzten Jahren einiges an Quote verloren hat, und nach einem langen Werbeblock kurz vor 23 Uhr, holte ich ansprechende Quoten. Wobei ich meine Gäste nicht nur nach Quotengesichtspunkten ausgewählt habe.

Sehen Sie jemanden, der eine neue Talkshow übernehmen könnte?

Dies ist nun wirklich nicht meine Aufgabe.

Wars das mit Fernsehen für Roger Schawinski?

«It Ain’t Over ’til It’s Over» ist einer meiner Lieblingssongs von Lenny Kravitz.

Was war Ihr Highlight in acht Jahren «Schawinski»?

Jede Sendung ist eine Premiere und damit ein Highlight. Und in über acht Jahren ist noch keine einzige ausgefallen.

Und welches war die denkwürdigste Sendung?

Da habe ich leider eine vollkommene Amnesie. Sorry!