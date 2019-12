Bereits 125'000 Eintritte

Der Kino-Manser erweist sich in den ersten Wochen als Kassenschlager.

Offenbar ist die Schweiz noch nicht reif für eine grüne Bundesrätin oder einen grünen Bundesrat. Im Kino aber schafft es in diesen Wochen ein Öko-Kämpfer aus dem 20. Jahrhundert, zum Volksidol aufzusteigen. Bereits 125’000 Kinobesucherinnen und Kinobesucher haben seit dem 7. November «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes» gesehen, das vergangene Wochenende nicht eingerechnet.



Damit zeichnet sich ab, dass die Tropen-Tragödie um den im Jahr 2000 im Urwald von Sarawak auf Borneo spurlos verschwundenen Schweizer zu einem der erfolgreichsten inländischen Filmproduktionen der letzten Jahre werden wird. Mit mehr als 6 Millionen Franken Kosten ist das Biopic auch eine der aufwendigsten Schweizer Kinoproduktionen, finanziert nicht nur mit privaten Geldern, sondern auch mit Spenden und Staatszuschüssen.



Seit der Premiere am Zurich Film Festival im Herbst 2019 erhebt sich Kritik am Kinostück von Regisseur Niklaus Hilber. Ist der Film nahe genug an der Wahrheit? Werden die Penan respektvoll dargestellt? Wie rührselig darf ein Film über einen NGO-Star sein?



Der Kassenerfolg zeigt, dass es sich lohnt, diese Debatte engagiert zu führen.