Kolumne Tribüne – Kultureller Verlust In der Fischbeiz zur Alten Post in Kaiserstuhl gab es eine Paella «zum Niederknien». Nun muss das Restaurant Co-Working-Appartements weichen. Karl Lüönd

Das Schicksal der Fischbeiz ist ein Beispiel für die Risiken, die mit dem Betrieb eines kleinen Familienbetriebs verbunden sind. Foto: PD

Wenn wir uns darüber einig sind, dass Gastronomie eine besonders genussreiche Form von angewandter Kunst ist, dann ist hier über einen Kulturverlust zu berichten, der sich vor einigen Tagen im reizvollen, von Winterthurern gern besuchten Rheinufer zwischen Eglisau und Zurzach ereignet hat. In Kaiserstuhl hat die Fischbeiz zur Alten Post ihre Tore geschlossen.

Das völlig undramatische Schicksal dieses Hauses ist ein Beispiel für die Risiken, die mit dem Betrieb eines kleinen Familienbetriebs in diesem übernutzten Land verbunden sind. Am deutschen Ende der Rheinbrücke erinnert die Burg Rötteln an die hochmittelalterlichen Ursprünge der Flusssiedlung.

Am schweizerischen Brückenkopf haben Josef und Anna Schumacher im ursprünglichen Post- und Zollhaus 1917 eine Gastwirtschaft eingerichtet. Urs Schumacher, Küchenmeister und Prüfungsexperte mit internationaler Erfahrung, und seine Frau Karin, die den Service leitete, haben die «Alte Post» unter der Marke Fischbeiz in langen 34 Jahren zu einem Geheimtipp für die Liebhaber der gehobenen Fischküche gemacht. Ihre Paella war zum Niederknien!

Der Denkmalschutz, der in Kaiserstuhl allgegenwärtig ist, hat das ständige Erneuern mit der ämtertypischen Mischung aus Kooperation und Argwohn begleitet. Den Wirtsleuten gelang es dennoch, eine Terrasse mit gewaltigem Ausblick auf den Rhein zu bauen. Da ihre beiden Söhne ausserhalb der Gastronomie erfolgreich sind, haben die Schumachers nach einem fachlich und finanziell leistungsfähigen Nachfolger gesucht. In mehr als zwei Jahren hat sich die Ideallösung nicht eingestellt. Heute muss das Gastgewerbe 50 bis 60 Prozent Eigenkapital bringen, da sind die Banken unerbittlich. Diese Schranke war für viele Interessenten zu hoch.

Die Schumachers sind keine Leute, die mit halben Lösungen zufrieden sind. Sie verkauften an einen Investor, der die Nähe zum Flughafen nutzen und Co-Working-Appartements einbauen will, eine neue Wohn- und Lebensform vor allem für internationale Geschäftsleute, die nur ein paar Monate bleiben. Die werden ihre Burger dann wohl von Uber kommen lassen.

An dem Tag, als über 100 Stammgäste Abschied von der Fischbeiz nahmen, flogen die Jets tief über die mittelalterlichen Giebel. Bei diesem Bild kam mir das Schicksal der Fischbeiz typisch vor für die moderne Schweiz: Alt und Neu liegen so nah beieinander. Manchmal tut die Veränderung weh.

Schumachers ziehen ohne Groll in die Bündner Herrschaft. Man wird noch von ihnen hören.

