Valentin Diem will mit dem Kosmos die kulinarische Landschaft in der Stadt Zürich mitgestalten. Foto: Anna-Tia Buss

Valentin Diem sorgt dieser Tage für eine Schlagzeile nach der anderen. Der neuste Streich des umtriebigen Gastrounternehmers: Er steigt beim Zürcher Kulturhaus Kosmos als Verwaltungsrat ein. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben ihn an der ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstagabend als Teil des neuen Führungsduos gewählt. Erst am Mittwoch kam die Meldung, dass der Ökonom zusammen mit Starkoch Nenad Mlinarevic die Wirtschaft Neumarkt übernimmt. Und im Frühling war bekanntgeworden, dass er - ebenfalls mit Mlinarevic – ab nächstem Jahr die Gastrobetriebe im Südtrakt des Hauptbahnhofs verantworten wird. Darüber hinaus ist Diem am Restaurant Gül im Kreis 4 beteiligt.

Valentin Diem (rechts) arbeitet immer wieder mit Nenad Mlinarevic zusammen, unter anderem auch für den Weihnachtsmarkt in der ehemaligen Schalterhalle Leuehof. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

In der Stadt hat sich der 37-Jährige mit dem Pop-up-Restaurant Soi Thai einen Namen gemacht. Jeden Sommer bietet er mit seinem Cateringunternehmen ValeFritz GmbH in der ehemaligen Seilerei oberhalb der Rämistrasse thailändische Strassenküche an.

Im schmalen, rund 100 Meter langen Gebäude an der Rämistrasse veranstaltet Valentin Diem jedes Jahr das Pop-up-Restaurant Soi Thai. Foto: Urs Jaudas

Diem sieht im Kosmos ein grosses Potenzial, die kulinarische Landschaft Zürichs aktiv mitzugestalten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er dürfte sich in erster Linie um die gastronomische Ausrichtung des Kulturhauses kümmern.

An seiner Seite wird Roberto Feusi neuer Verwaltungsratspräsident. Der 59-Jährige ist als Präsident des Verwaltungsrats der Gazosa Monti AG ebenfalls im Genussbereich tätig. Daneben ist Feusi Mietschlichter am Bezirksgericht Zürich.

Im Kosmos wird er sich unter anderem um die Finanzen kümmern. Als Zürcher und Unternehmer mit Affinität zur Kultur liege ihm das Kosmos am Herzen, sagt er. Feusi löst Alexandra Steinegger ab, welche das Amt der Leiterin Finanzen und Kulturverein Kosmos seit Mai interimsmässig innegehabt und damit das Kulturhaus vorübergehend alleine geführt hatte.

Neues Konzept folgt

Ende April hatten die fünf Kosmos-Verwaltungsrätinnen unter der Führung von Monica Glisenti in corpore ihren Rücktritt angekündigt. Sie fühlten sich während der zwei Jahre im Amt von einigen Hauptaktionären zu wenig unterstützt. Weil sich in der kurzen Zeit kein neuer Verwaltungsrat finden liess, war die ausserordentliche Generalversammlung am Donnerstag nötig.

Das neue Verwaltungsratsduo will in den nächsten Monaten ein Konzept für die Zukunft erarbeiten. Zum gegebenen Zeitpunkt werde das Verwaltungsratsgremium dann auch erweitert.

Für Ruedi Gerber, der zu den Kosmos-Hauptaktionären gehört, ermöglicht diese Neubesetzung einen «echten Neustart» des Kulturhauses. Aus seiner Sicht bringen die zwei Männer das nötige unternehmerische Wissen und das Gespür für die Einzigartigkeit des Kosmos mit.

