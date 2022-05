Kultur in Winterthur – Kulturlobby wirft dem Parlament «Machtspiele» vor Nach der Ablehnung der Verordnung zur Kulturförderung im Stadtparlament fordert die Kulturlobby schnell neue Vorschläge. Stadtpräsident Künzle möchte lieber ein neues Kulturleitbild erarbeiten. Helmut Dworschak

Kultur lebt von Freiwilligenarbeit: Probe des Freilichtspiels «Ein schöner Schwindel» im Kirchgemeindehaus Wülflingen, August 2019. Foto: Heinz Diener

Am 9. Mai hat das Stadtparlament überraschend die neue Verordnung zur Kulturförderung abgelehnt. Die Kulturlobby übt nun deutliche Kritik am Parlament. Die Verordnung sei politischen Machtspielen zum Opfer gefallen, heisst es in einer Stellungnahme. Die Vorlage sei breit abgestützt gewesen. «In den Augen der Kulturlobby hat das Stadtparlament seine parteipolitischen Interessen über die Sache gestellt und damit versagt.» Leidtragende sei die Kultur.