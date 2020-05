Kunstmuseum Winterthur – Kunst für das Foyer Die Eingangshalle des Reinhart-Museums soll zum Besucherzentrum aufgewertet werden. Helmut Dworschak

Das Foyer im Reinhart-Museum soll mit einem Kunstprojekt an Attraktion gewinnen. Foto: Madeleine Schoder

Sehr nüchtern wirkt sie, die Eingangshalle des Reinhart-Museums an der Stadthausstrasse mit seinem Schalter, der an einen Kiosk erinnert, und wer sein Ticket einmal in der Tasche hat, geht schnurstracks hinauf in die Ausstellungsräume – im wenig einladenden Erdgeschoss wird kaum jemand verweilen wollen. Sein spröder Charme erinnert an den ursprünglichen Zweck des 1842 erstellten Baus, der als Knabengymnasium diente und erst in den 1940er-Jahren zum Museum umfunktioniert wurde.