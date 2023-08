Kunst in Winterthur – Wie Klärschlammgeschichten den Ökofeminismus (er-)klären Für die 8. Biennale im Weiertal kehrte die ökofeministische Kulturwissenschaftlerin mit Schlammgeschichten die Perspektive um – und stellte Bakterien für einmal in den Mittelpunkt. Till Hirsekorn

Im Klärschlamm spielen die Klärbakterien die Hauptrolle. Der Ökofeminismus wechselt die Perspektive und legt den kleinen, aber entscheidend wichtigen Akteurinnen den Teppich aus. Foto: PD

Kunst, die am Puls der Zeit sein will, beschäftigt sich mit Ökofeminismus. Auch die 8. Biennale im Weiertal folgt diesem Trend. Dort sind etliche Installationen durch die Bewegung inspiriert worden. Julia Grillmayr, die an verschiedenen österreichischen Universitäten Kulturwissenschaften lehrt, hat einen Beitrag darüber für die Ausstellungsbroschüre verfasst.

Doch was ist unter Ökofeminismus zu verstehen? Vereinfachend formuliert, ist aus der Paarung zwischen Ökologie und Feminismus ein gesellschaftspolitisches Denken hervorgegangen, das einen kritischen Zugang zur vertrauten Sicht der Welt ermöglicht. Nicht länger ist der (männliche) Mensch alleiniger Mittelpunkt, von dem aus die Welt betrachtet, beurteilt und – vermeintlich – kontrolliert wird. Plötzlich erscheint die Welt voller Ungerechtigkeiten. Mensch, Tier, Materie werden speziesübergreifend gedacht. Aus der einen Stimme, jene der Menschen, wird ein Chor. Und alle wollen gehört werden.

Dadurch entsteht eine Form von gesteigerter Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im Umgang mit der sehr komplex gewordenen Welt. Vielleicht lässt sich dadurch die Umweltapokalypse noch ein wenig hinausschieben, wenn nicht gar abwenden. Winzig kleine Tierchen könnten mithelfen: Mikroorganismen im Klärschlamm. Darüber recherchierte Julia Grillmayr zusammen mit der Künstlerin Eva Seiler in verschiedenen österreichischen Kläranlagen. Natürlich unter ökofeministischen Prämissen. Daraus ist eine schöne Erzählung hervorgegangen. Sie zeigt, wie sich die Akzente verschieben. Wie Technik und Chemie in den Hintergrund treten. Die Mikroorganismen werden zu den gefeierten Hauptdarstellern – und -darstellerinnen.

Die teils skurrilen Schlammgeschichten sind in einem Gespräch auf Youtube nachzuhören. Darin bekennt Grillmayr, wie sie anlässlich einer Aktion zur Rettung der Wiener Donau-Auen vergnügt im Schlamm gestanden habe. Selbst Klärschlamm, der nicht gerade Gourmetqualität habe, stinke nicht, meinte Grillmayr überrascht. Das liegt nicht an parfümierten chemischen Reinigungsmitteln, sondern am Wirken der Miniheinzelmännchen in Form von Bakterien. Sie verzehren unsere Fäkalien und reinigen dabei das Wasser.

Diese Kleinstakteure müssen indessen bei Laune gehalten werden. Reichliche Zufuhr von Sauerstoff schafft das Wunder. So blieben die Mikroorganismen hungrig, erläutern die Techniker der Kläranlagen. Sie sind für das Wohlergehen dieser kleinen Fressmäuler zuständig und schätzen deren Tätigkeit zum Wohle aller sehr.

Natürlich ist der Ökofeministin nicht entgangen, dass die Wasserreiniger nie gefragt wurden, ob sie diesen Dienst am Menschen überhaupt versehen wollen.

