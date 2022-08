Kultur in Winterthur – Kunst ist Handwerk Der Maler Ulrico Lanz und die Fotografin Karin Hofer leben in einer ehemaligen Schreinerei in Oberwinterthur. Helmut Dworschak

Ulrico Lanz in seinem Wohnatelier. Foto: PD

An hellen Wänden hängen Bilder, die den Besucher freundlich anblicken. Wir befinden uns in einer Künstlerwerkstatt, die zugleich Wohnstätte ist: Ulrico Lanz und Karin Hofer haben sich in einer ehemaligen Schreinerei wohnlich eingerichtet. Neben dem Sofa liegen Bücher, Philosophie und Belletristik, am anderen Ende des Raumes befindet sich eine moderne Küche. Etwa zweimal im Jahr werden die fahrbaren Wände zur Seite geschoben, dann verwandelt sich der Raum in einen Ausstellungs- und Konzertsaal. Bis zu fünfzig Personen finden darin Platz. Jetzt ist es wieder so weit. Die international beachtete Zürcher Künstlerin Lea Georg zeigt Keramik. Zwei Konzerte runden die Ausstellung ab.