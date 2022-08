Ausstellungen in Rickenbach – Kunstschaffende gehen mit ihren Werken zu den Leuten Sie möchten mit den Besuchern ins Gespräch kommen: Die «Rickenbacher Künstlergruppe» baut ihre Werke in Kellern, Trotte, Museum und Schulhaus auf. Gabriele Spiller

Elisabeth Roling (li.) und Karin Joss, beide Aquarellmalerinnen, bereiten den Ausstellungsteil im Schulhaus Rickenbach vor. Foto: Roger Hofstetter

Während viele kulturelle Veranstaltungen eine Zwangspause einlegen mussten, hat sich die «Kunst im Dorf» in Rickenbach ganz elegant an der Pandemie vorbeigeschlängelt: Sie findet ohnehin nur alle zwei bis drei Jahre statt und geht somit an diesem Wochenende turnusgemäss wieder an den Start. Allerdings waren die 15 lokalen Künstlerinnen und Künstler in der Zwischenzeit überaus kreativ und produktiv und zeigen Hunderte von Werken.