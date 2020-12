Gastrokolumne Angerichtet – Kunterbunter Brunch auf drei Etagen Ein später Zmorge im Café Kunterbunt macht den Sonntag perfekt – und selbst Diabetiker glücklich. Delia Bachmann

Das Café Kunterbunt mitten im Veltemer Dorfkern ist die perfekte Adresse für einen gemütlichen Sonntagsbrunch. Foto: Delia Bachmann

Im Café Kunterbunt im Veltemer Dorfkern fühlen wir uns wie in der Stube von stilbewussten Freunden. Es gibt ein Bücherregal, hübsch gemusterte Keramikplättli, eine Wand mit absurd vielen Steckdosen, und bei den Lampen handelt es sich um in Flaschen gesteckte Glühbirnen. Doch auch wenn keine zwei Teller oder Tische gleich scheinen, wirkt das Ganze in sich stimmig.

Unseren Tisch erkennen wir an den vier Birchermüesli, die in kleinen Weckgläsern auf uns warten. Auf den Deckeln liegt selbst gemachtes Granola mit Dörraprikosen. Die Speisekarte versteckt sich im Buchdeckel einer «Guetnachtgeschichte» über einen Hasen namens Stummel. Das Müesli mit Blaubeeren und Kokosmilch schmeckt wunderbar und lenkt unsere Blicke von den Kuchen vor, hinter und neben uns ab.

Das vegane Müesli bleibt keine Ausnahme. Der Brunch ist so konzipiert, dass jeder fündig wird. Es gibt Tête de Moine ohne Laktose, ein dunkles Brötchen ohne Gluten, Frischkäse aus Mandelmilch oder Low-Carb-Kokos-Pancakes. Man kann aber auch Mostbröckli, Räucherlachs oder Eier-Muffins mit Zwiebeln und Speckwürfeli bestellen.

Auf der Zmorge-Étagère hat es für jeden etwas dabei. Besonders gut hat uns das Tatar aus Dörrtomaten geschmeckt. Foto: Delia Bachmann Im Café Kunterbunt sind die Speisekarten als Kinderbücher getarnt. Foto: Delia Bachmann 1 / 3

Nur den raffinierten Haushaltszucker hat das «Kunti» komplett aus der Küche verbannt. Die vielen Kuchen werden mit Honig, Birnel (Birnendicksaft) oder Xucker gebacken. Die aufmerksame Bedienung erklärt, dass es sich dabei um Birkenzucker handelt, der sogar gegen Karies helfen soll.

Als Bestellung geben wir eine Strichliste ab. Jeder darf sich drei Sachen aussuchen, die auf einer Étagère serviert werden. Brot und Gipfeli gibt es à discrétion. Auch der Kaffee – mit Bohnen von der nahen Rösterei Caffe l’Amica – und ein Glas Orangensaft oder Prosecco sind inbegriffen im Preis von 39 Franken pro Person. Besonders gut haben uns das Tatar aus gedörrten Tomaten, das vegane Rührei und die frischen Gipfeli geschmeckt. Einzig für den Hauszopf gibt es etwas Abzug, der unter der Butter schnell bröckelte.