Selbstunfall in Aathal – Kurierfahrerin stürzt in Kurve und verstirbt am Unfallort Eine 60-jährige Motordreiradfahrerin fuhr in einer Kurve geradeaus. So verursachte sie einen mutmasslichen Selbstunfall.



Motordreirad steht nach Unfall auf Strasse. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Sonntagmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, fuhr eine Kurierfahrerin auf der Gstalderstrasse von Sack nach Aathal. Aus derzeit noch unbekannten Gründen fuhr sie in einer Rechtskurve geradeaus und berührte den Randstein am linken Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Dadurch kippte das Motordreirad um, die 60-jährige Lenkerin stürzte und verletzte sich schwer. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsversuchen von anwesenden Zivilisten sei die Frau noch auf der Unfallstelle verstorben, schreibt die Polizei weiter.

Die Ursache für den mutmasslichen Selbstunfall wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Neben der Kantonspolizei standen eine Legalinspekteurin, für die Sperrung der Gstalderstrasse die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben, für die medizinische Versorgung ein Notarzt von Regio144 sowie ein Rettungswagen vom Spital Uster und für die Belange der nahe liegenden Bahninfrastruktur die SBB Intervention im Einsatz.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.