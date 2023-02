Vater Ragip gegen Staranwalt – Kurioser Streit um Xhakas Millionen Vater Ragip Xhaka zieht gegen den ehemaligen Berater des Schweizer Nationalspielers vor Gericht. Der Prozess gewährt Einblick in eine verborgene Welt des Fussballs. Dominic Wuillemin

Fürstlich entlöhnt: Granit Xhaka hat bei Arsenal London schon Dutzende Millionen Franken verdient. Foto: Ian Walton (Keystone)

Schauplatz ist ein karger Raum im Untergeschoss des Regionalgerichts Bern. Aber der Fall, der hier in der ersten Februarhälfte verhandelt wird, hat es in sich: Er gewährt Einblick in einen Geschäftszweig der Glitzerwelt des Fussballs, der meist verborgen bleibt. Noch bevor der Prozess beginnt, versuchen die Anwälte des Angeklagten mit einem Antrag an den Richter, die Journalisten auszuschliessen – vergebens.