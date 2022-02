Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Kurs der SNB-Aktie legt um 48 Prozent zu – wohl mit einem alten Trick Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Thomas Jordan, Chef der Schweizerischen Nationalbank. Foto: René Ruis (Keystone)

+48 Prozent: So viel hat der Kurs der besten Aktie am Schweizer Markt in diesem Jahr zugelegt. Aber es ist nicht etwa ein trendiges Tech-Unternehmen oder eine Pharmafirma mit einem neuen Medikament. Nein, es ist die gute alte Aktie der Schweizerischen Nationalbank. Sie hat seit Anfang Jahr von 5240 auf 7760 Franken zugelegt, doppelt so viel wie die zweitbeste Aktie, jene der Bank Linth. Treibt die Anleger die Hoffnung auf höhere Gewinne? Erwarten sie, dass SNB-Präsident Thomas Jordan die Dividende erhöht? Die Nationalbank ist trotz der Milliardengewinne, die sie in den letzten Jahren ausweisen konnte, kein normales Unternehmen. Die Dividende ist im Nationalbankgesetz festgelegt und auf höchstens 6 Prozent des Aktienkapitals begrenzt, sie fliesst primär der öffentlichen Hand zu. Die Stimmrechte sind eingeschränkt. Hinter der Kurshausse stecken offenbar wie schon in früheren Fällen deutsche Börsenbriefe, die die Unwissenheit ihres Publikums ausnützen. Weil normalerweise weniger als 100 Aktien pro Tag gehandelt werden, kann der Kurs leicht bewegt werden.