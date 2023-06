Der Publizist Armin Thurnher rechnet in seinem neuesten Buch mit der Ära von Sebastian Kurz ab. Und er erklärt, warum dessen System in Österreich weiterlebt.

Der Publizist Armin Thurnher rechnet in seinem neuesten Buch mit der Ära von Sebastian Kurz ab. Und er erklärt, warum dessen System in Österreich weiterlebt.

Neue Karriere als Unternehmer und Investor: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz – hier bei einem Auftritt am Swiss Economic Forum 2022 in Interlaken.

Neue Karriere als Unternehmer und Investor: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz – hier bei einem Auftritt am Swiss Economic Forum 2022 in Interlaken.

Herr Thurnher, vier Jahre nach dem Ibiza-Video-Eklat und vielen kleineren Skandalen in jüngerer Zeit ist die FPÖ die populärste Partei Österreichs – gemäss Umfragen mit einer Zustimmung von 30 Prozent vor der ÖVP mit 24 Prozent. Wie erklären Sie das Umfragehoch der FPÖ, dieser äusserst umstrittenen Partei?

Der Hauptgrund ist die Schwäche der anderen Parteien, insbesondere von ÖVP und SPÖ. Die FPÖ profitiert aber auch davon, dass sie von der ÖVP, die zurzeit mit den Grünen regiert, als mögliche kommende Koalitionspartnerin mit Ansehen ausgestattet wird, indem sie in mehreren Bundesländern ohne Not an Regierungen beteiligt worden ist. Ausserdem hat die Corona-Pandemie in Teilen der österreichischen Bevölkerung grosse Ressentiments hinterlassen, die die FPÖ für sich zu nutzen weiss.