Der bestverdienende Fussballer der Welt – Kylian Mbappé verweigert Fotos – ausgerechnet aus moralischen Gründen Der Franzose mag keine Werbung für Sponsoren des Verbandes machen. Sein von Katar bezahltes Gehalt aber ist kein Problem. Florian Raz

Daumen hoch für einen guten Zweck: Kylian Mbappé bei einer Aids-Benefizgala. Foto: Vianney Le Caer (AP)

Dieser Mann ist staatstragend. Will er ins Ausland ziehen, ruft ihn der Präsident an. Lacht er über den Vorschlag, für eine kurze Reise nach Nantes statt ins Flugzeug zwei Stunden in einen Zug zu sitzen, meldet sich die Pariser Bürgermeisterin. Jetzt eben hat sich auch noch die Sportministerin eingeschaltet, weil Kylian Mbappé einen Fototermin beim Nationalteam ausgelassen hat.