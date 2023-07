Sabalenka sagt: «No politics»

«No sports», sagte Winston Churchill einst auf die Frage, wieso er bis ins hohe Alter so fit geblieben sei. Aryna Sabalenka hat das Zitat des berühmtesten britischen Staatsmannes nun leicht abgewandelt: «No politics.» Bevor die Weissrussin erste Fragen beantwortete, stellte sie klar, dass sie in Wimbledon nicht über Politik reden wird. «Ich spreche nur über Tennis», sagte sie. «Bitte respektieren Sie das. Wer politische Fragen hat, kann die WTA oder das Turnier kontaktieren. Dann können diese Ihnen das Transkript meiner Antworten an früheren Turnieren senden.»

Fragen? Ja, aber bitte nicht zum Krieg: Aryna Sabalenka. Foto: AFP

Die 25-Jährige hatte sich in Paris durch unliebsame Fragen zum Krieg in der Ukraine oder ihrer Beziehung zum weissrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko «bedroht» gefühlt und zwei Pressekonferenzen geschwänzt, nun hat sie jegliche Diskussionen von vornherein abgeklemmt. Schade, lässt sich der Ukraine-Krieg nicht einfach so canceln. (sg.)