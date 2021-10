Kanterniederlage im Jura – La Chaux-de-Fonds nimmt den EHCW auseinander Die Winterthurer kassieren alleine im Mitteldrittel sechs Gegentore und verlieren 0:7. Urs Kindhauser

Torhüter Jan Rutz, hier im Spiel gegen Olten, wurde von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Foto: Freshfocus/Archiv

Der EHC Winterthur hat in La Chaux-de-Fonds die mit grossem Abstand schwächste Leistung in dieser Saison gezeigt. Er ging ohne nennenswerte Gegenwehr unter, kassierte alleine im Mitteldrittel sechs Gegentore und hatte Glück, dass es im Schlussdrittel beim 0:7 blieb und daraus nicht noch ein «Stängeli» wurde. Die Zeiten solcher Niederlagen, so hatte man gehofft, seien Vergangenheit. Sie sind es nicht, wie dieser warme Herbstabend im Neuenburger Jura gezeigt hat.