Rugby-Club siegt klar – «La Comète» bleibt in Winterthur Zum Auftakt der NLB-Rückrunde gewann Winterthur gegen das Team aus der Partnerstadt La Chaux-de-Fonds 37:5. Damit bleibt ein Wanderpokal im Winterthurer Medaillenschrank. Peter Weber

Winterthur war in allen Belangen besser. Hier ist Luca Fasnacht auf dem Weg zum Try. Foto: Urs Kindhauser

Zum Auftakt der Rückrunde in der Nationalliga B gewann der Rugby-Club Winterthur gegen La Chaux-de-Fonds 37:5. Die Winterthurer waren auf Revanche aus, nachdem das Hinspiel in letzter Minute überraschend und unglücklich verloren gegangen war. Mit dem Anpfiff der Schiedsrichterin stürmten die Löwen also beherzt an und zogen ihr Spiel auf. Dem Gegner war der RCW in allen Belangen überlegen. In schneller Abfolge erspielten die Winterthurer drei schöne Team-Tries. Zuletzt legte der U20-Internationale Basil Liechti das Oval ins gegnerische Malfeld zum Pausenstand von 23:7.

In der zweiten Halbzeit erhielten mehrere junge Spieler ihre Chance, die sie zu nutzen wussten. Mit zwei weiteren Tries feierte der RCW einen souveränen Bonuspunktesieg (37:5), der in der Tabelle Luft nach unten gibt.

Trophäe als Glücksbringer

Die Trophäe «La Comète» bleibt damit im Winterthurer Medaillenschrank. Dieser Wanderpokal wird in den Duellen zwischen den beiden Partnerstädten vergeben. Den Namen hat er von einem gleichnamigen Getränk. Das ursprünglich in La Chaux-de-Fonds hergestellte Comète-Bier verschwand 1974, ehe es 2012 in Winterthur neu auf den Markt gebracht wurde. Drei Jahre später kehrte der Brauer nach La Chaux-de-Fonds zurück. Eine schöne Anekdote und ein veritabler Glücksbringer, seit fünf Matches hat der RCW nur einmal gegen «Tchaux» verloren.

Punkte für den RCW: Christian Baumgartner (12), Dario Badraun (5), Ardian Beqiri (5), Basil Liechti (5), Luca Fasnacht (5), Jack Hatchman (5)

