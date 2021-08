Sweet Home: Wohnfarbe Rosa – La vie en rose Entfliehen Sie dem miserablen Wetter auf dieser rosa Wolke voller neuer Einrichtungsideen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Rosa ist frisch

Modern : D ie Wohnfarbe Rosa sorgt für verspielte Wohnlichkeit. Foto über: The Nordroom

In einer meiner ersten Sweet-Home-Geschichten habe ich darüber geschrieben, wieso Männer Rosa hassen und Frauen es lieben. Natürlich meldeten sich schnell Frauen, die mir unbedingt mitteilen mussten, dass sie Rosa ebenfalls hassen. Unterdessen hat sich die Farbe Rosa sowohl in der Mode, wie auch im Design zu einer universellen Lieblingsfarbe entwickelt und steht für Modernität. Natürlich gibt es nicht nur ein Rosa. Die Palette reicht von blassen Make-up-Tönen bis zu starkem Fuchsia-Pink. Und ja, dann gibt es da auch noch so ein Quitschrosa, das sich vor allem in der Kindermode breitgemacht hat. Diesen Ton sollten Sie allerdings gleich wieder vergessen! Denn chic und cool sind im Interiorbereich vielmehr helle, zum Teil gar blasse Rosatöne; solche, die an zarte Blüten denken lassen, und solche, die sich gebrochen zeigen. Sie alle wirken frisch, modern und tun Räumen, Möbeln und dem Gemüt gut.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

2 – Rosa schmeichelt

Sanft: Lackiertes Holz für Einbauschränke. Foto: Devol Kitchens

Wie alle edlen Farben ist Rosa auch in der Natur zu finden. Nicht nur Rosen und andere Blumen, auch Hölzer, Beeren und der Himmel zeigen diese sanfte Farbe. So eignet sie sich sehr gut, um mit ihr zu leben. Sie ist dezent, schmeichelt und passt sehr schön zu praktisch allen anderen Farben und verschiedenen Materialien. Hier wurde die liebliche Farbe von der englischen Küchenmanufaktur Devol Kitchens für Schränke und Holzwerk eingesetzt und vermag zu überzeugen.

3 – Rosa beruhigt

Himmlisch: Harmonische Farbe für ein Schlafzimmer. Foto über: Studio Mariekke

Im Gegensatz zu Rot, einer aggressiven Farbe voller Energie, kann man Rosa sehr gut und schön in einem Schlafzimmer einsetzen. Die sanfte Farbe hat eine ruhige Ausstrahlung, funktioniert auf grossen Flächen und vermittelt zugleich eine angenehme Frische.

4 – Rosa bringt Leichtigkeit

Clever: Der richtige Farbton vollendet eine Einrichtungsidee. Foto über: Home Designing

Eine andere Eigenschaft, die Rosa als Wohnfarbe mitbringt, ist die Leichtigkeit. Sie zeichnet Pastelltöne grundsätzlich aus, da sie hell sind und aus der Transparenz entstanden sind. Man benannte Pastelltöne nämlich nach der Mal- und Zeichentechnik, bei der Farben mit Durchsicht aufgetragen werden und so den hellen oder andersfarbigen Untergrund durchleuchten lassen. Im Gegensatz zu kühleren Pastelltönen wie Mint oder Hellblau, bringt Rosa aber noch eine Portion Energie mit – was sie ihrem Rotanteil zu verdanken hat.

5 – Rosa strahlt Wärme aus

Differenziert: Perfekt aufeinander abgestimmte Wohnfarben optimieren die Wirkung. Foto über: @farrowandball

Bricht man Rosa mit einem anderen warmen Ton und vergraut es ein bisschen, dann wird es warm und sehr sinnlich. Achten Sie bei der Wahl von Wohnfarben immer darauf, dass die Töne differenziert sind. Es gibt Kollektionen von Wohnfarben, die speziell für Räume und Möbel kreiert wurden. Ich empfehle es nicht, Farben aus dem grossen NCS-Farbfächer oder gemäss Pantone-Druckfarben auszusuchen. Jede Farbe spielt mit dem Licht, dem Material und der Fläche. Sie wird, vor allem an den Wänden, vertikal eingesetzt. Somit sollten Sie eine Farbe nicht von einem kleinen Muster aus begutachten, das Sie auf den Tisch legen. Sondern stattdessen immer grosse Muster streichen und diese an die Wand hängen, um zu beurteilen, ob die Farbe Ihrer Vorstellung entspricht. Dieses fantastische Rosa heisst Sulking Room Pink und ist von der bekannten englischen Farbfirma Farrow and Ball.

6 – Rosa überrascht

Freundlich: Eine ungewohnte Farbwahl sorgt für frische Wohnlichkeit in einer Küche. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Viele begeisterte Reaktionen bekam die Küche der Familie Wagner-Fennel, die wir kürzlich in einer Homestory gezeigt haben. Sie ist eine Massarbeit und macht die Küche in dem älteren Einfamilienhaus, in dem die Familie wohnt, frisch und wohnlich zugleich. Rosa überrascht immer und vermag Räume aufzuwecken.

Sehen Sie hier die ganze Homestory der Keramikkünstlerin Simone Fennel und ihrer Familie.

7 – Rosa bringt Eleganz

Chic: Der gekonnte Mix sorgt für Stil und Eleganz. Foto über: @gubiofficial

Rosa ist eine elegante Farbe, vor allem, wenn man sie mit Weiss und Schwarz kombiniert. Meine Lehrerin, die ich in meiner Ausbildung als Textildesignerin hatte, trug mit Vorliebe Blassrosa und Schwarz und behauptete, dass dies die eleganteste Farbkombination sei. Ich glaube, sie hatte recht. Aber natürlich braucht Eleganz noch mehr als bloss zwei Farben. Echte Eleganz, ob in der Mode oder im Raum, geht mit einer gekonnten Zufälligkeit einher. Dazu gehört die Kombination von Gegensätzlichem. Gegensätzlich ist ja auch das Farbpaar Rosa und Schwarz, denn Rosa ist hell, zart und verspielt und Schwarz tief, klassisch und dunkel. Unterstützen Sie diese Gegensätzlichkeit, indem Sie beispielsweise auch Altes und Neues kombinieren, Weiches und Hartes oder Filigranes und Massives.

8 – Rosa peppt auf

Cool: Eine überraschende Farbe macht Möbel zum Hingucker. Foto über: Gosto Disto

Wenn es um Möbel, Teppiche, Vorhänge oder Wandfarben geht, wählen die meisten neutrale Töne. So dominieren in vielen Wohnungen Beige, Grau und Braun. Wenn Sie aber Rosa wagen, so kann das eine Einrichtung auf sanfte und frische Art aus dem Dornröschenschlaf wecken.

9 – Rosa ist entspannt

Neutral: E in helles Rosa lässt sich genauso gut kombinieren wie Beige oder Grau. Foto über: Design Addict Mom

Rosa ist keine dominante Farbe. Manchmal entdeckt man sogar erst auf den zweiten Blick, dass etwas rosarot ist. Genau deshalb wirkt Rosa entspannt, passt sich vielen Wohnstilen an und sorgt für das gewisse Etwas.

10 – Rosa ist sinnlich

Märchenhaft: Ekle k tisch eingerichtetes Hotelzimmer in Marrakes c h. Foto über: @elfennmarrakech

Zum Schluss noch eine fantastische Portion Fernweh. Dieses rosa Wunder ist ein Zimmer im Hotel El Fenn in Marrakesch. Es macht Lust darauf, gleich abzureisen und einzuziehen – oder einige dieser Einrichtungsideen im eigenen Schlafzimmer umzusetzen. Auch wenn die Durchschnittswohnung in Zürich weit weg ist von einem marokkanischen Palast – solche Vorhänge, ein rosa Kelim, ein himmlischeres Bett oder Nachttischchen mit Intarsien verzaubern jedes Schlafzimmer in einen modernen Tausend-und-eine-Nacht-Traum.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.