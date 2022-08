Bundesrätin Viola Amherds Rede in Winterthur – «Lä wir trotzdäm nit lugg!» Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) appellierte am Montag im Stadthaus daran, «liberale Werte» auf «patriotische Weise» zu verteidigen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg zitierte sie eine Historikerin, die einen harten Kurs gegenüber Putin fordert. Till Hirsekorn

Bundesrätin Viola Amherd nimmt nach ihrer Rede im Stadthaus beim Apéro ein Bad in der Menge, begleitet von Peter Arbenz (rechts). Foto: Till Hirsekorn

Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) kam an ihrer 1.-August-Ansprache im Stadthaus rasch zur Sache: «Ich muss nicht lange ausholen: Auf dem europäischen Kontinent beherrscht ein Krieg die Tagesordnung.» Dies nach einem Wochenende, an dem am Samstagabend in der Ukraine vorübergehend praktisch landesweit Luftalarm ausgelöst worden war. Am Sonntag, dem 160. Kriegstag, stand die Küstenstadt Odessa offenbar erneut unter russischem Beschuss. Gleichzeitig hatte sich tags darauf ein Fensterchen geöffnet, ein Ende der Seeblockade nämlich: das erste mit Getreide beladene Schiff lief aus, mit dem Ziel Libanon.