Schoggi für Amerika – Läderach wagt den grossen Sprung über den Teich Der Schweizer Chocolatier übernimmt vom belgischen Konkurrenten Godiva 34 Filialen in den USA und baut damit einen zweiten wichtigen Markt auf. Angelika Gruber

Für diese grossen Schokoladetafeln ist Läderach in der Schweiz bekannt. Nun will das Unternehmen gross in den USA expandieren. Foto: LAB

Der Glarner Chocolatier Läderach steigt gross ins Geschäft mit Luxusschokolade in den USA ein. Dafür übernimmt das Unternehmen in den USA 34 Filialen vom belgischen Konkurrenten Godiva.

Es ist der zweite bedeutende Wachstumsschritt für die familiengeführte Firma innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre. 2004 hatte Läderach mehr als vierzig Filialen der Merkur-Confiserie in der Schweiz gekauft, um so in den eigenen Läden die Schokolade direkt an die Konsumenten verkaufen zu können. Aktuell gibt es in der Schweiz 51 Filialen.

Neue Läden trotz Corona

Die USA sollen mit der Übernahme zum zweitwichtigsten Markt für das Unternehmen werden. Dieses hatte dort erstmals vor zwei Jahren einen Standort eröffnet. Aktuell gibt es in den USA 4 Läden, künftig werden es dann 38 sein. Die neuen Filialen will Läderach spätestens zum Ende des Sommers eröffnen.