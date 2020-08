Carlo Brunner in Effretikon – Ländlerhits in der «Giraffentränke» Die Abendkonzerte in Effretikon überraschen zu ihrem 5. Jubiläum mit einem Volksmusikstar: Carlo Brunner und Kapelle spielen in der auffälligen reformierten Kirche. Gabriele Spiller

Die Musiker (v. l.) Philipp Mettler, Carlo Brunner, Urs Lötscher und Schöff Röösli. Foto: PD

«Den Auftritt habe ich ganz unkompliziert mit Carlo Brunner bei mir zu Hause, im Garten, besprochen», sagt Max Baracchi. Der Veranstalter der «Effretiker Abendkonzerte» holt den populären Volksmusiker und drei Kollegen am 4. September in die reformierte Kirche. Wegen der Corona-Beschränkungen finden die Konzerte in diesem Herbst nicht in der lauschigen Kapelle Rikon-Effretikon statt, sondern im modernen Beton-Kirchenbau – im Volksmund auch «Giraffentränke» genannt. «Bei den vorgeschriebenen Abständen hätten wir nur 25 Personen in der Kapelle untergebracht, so können es rund 100 sein.» Für den Carlo-Brunner-Abend hat bereits ein Vorverkauf begonnen.