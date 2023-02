Abo Koch-Areal im historischen Vergleich – Längste Besetzung Zürichs vorbei – so hat sich die Szene verändert Für manche ein Gewinn, für andere ein Ärgernis: Seit den 70ern haben Besetzungen die Stadt mitgeprägt. Ein historischer Rückblick – von der Venedigstrasse zum Koch-Areal.

Polizisten durchsuchen das Koch-Areal, am Tag nachdem die Räumungsfrist abgelaufen ist. Foto: Silas Zindel

Am Schluss harrt bloss noch eine einzelne Person im Koch-Areal aus. Die Polizei ist am Donnerstagmorgen mit einem Grossaufgebot samt Helikopter und rund hundert Polizisten in Kampfmontur beim Areal der ehemaligen Handelsfirma Koch Wärme aufgefahren.