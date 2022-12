Verhalten in der Stadt – Lärm macht Vögel aggressiv Nicht nur Menschen, auch Rotkehlchen reagieren gereizt auf Strassenlärm. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Stadt- und Landtieren. Hannah Wagner

Rotkehlchen zwitschern ganz unschuldig – aber bei Lärm werden sie reizbar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lärm erzeugt Stress, bei Menschen ist dieser Zusammenhang schon länger bekannt. Doch laute Geräusche machen offenbar nicht nur Menschen zu schaffen. Einem Team um die angehende Kognitionspsychologin Çagla Önsal von der Koç University in Istanbul zufolge reagieren auch Vögel auf Stadtlärm: Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun in der Zeitschrift «Behavioral Ecology and Sociobiology» berichten, verhalten sich Rotkehlchen in der Stadt körperlich aggressiver als auf dem Land – und auch ländlich lebende Rotkehlchen werden reizbarer, wenn sie unter dem Einfluss von Stadtlärm stehen.