Arthur Rutishauser, Chefredaktor Tamedia/SonntagsZeitung

Knapp ein Jahr nachdem Wladimir Putin beschlossen hat, die Ukraine zu überfallen, ist kein Ende des Krieges abzusehen. Im Osten der Ukraine stehen sich in den Schützengräben Hunderttausende junge Männer gegenüber, gerade so, als lebten wir 1916 und nicht 2023. Die Soldaten sterben zu Zehntausenden, und auch die Zivilisten können sich im ganzen Land nicht sicher fühlen. Putins Leute schiessen mit allem, was sie haben, ins Feindesland. Und wenn der russische Präsident will, und ihn niemand davon abhält, kann er noch lange so weitermachen.