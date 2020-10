Koffer alarmiert Ersthelfer – Laien überbrücken die 21 Minuten, bis der Rettungsdienst aus Winterthur kommt Die Gemeinde Stammheim mietet drei Notfallkoffer, die beim Öffnen automatisch den Notruf wählen und per SMS Ersthelfer aus der Umgebung aufbieten. Eva Wanner

21 Minuten braucht der Rettungsdienst von Winterthur nach Stammheim. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

53-mal wurde der Rettungsdienst Winterthur im letzten Jahr nach Stammheim gerufen. Die Gemeinde liegt relativ weit weg von der Stadt – die Sanitäter brauchen im Durchschnitt ganze 21 Minuten, bis sie vor Ort sind.

Die Gemeinde Stammheim schreibt in einer Mitteilung, dass dezentrale Rettungswagen-Standorte diese Situation in den nächsten Jahren entschärfen sollen. Seit 2014 rückt der Rettungsdienst bereits aus einem Aussenstandort in Kemptthal in umliegende Orte aus. «Weitere Wachen sind in Planung, um die Hilfsfristen in Richtung Tösstal und im nördlichen Einsatzgebiet zu verbessern. Aktuell läuft die Evaluation von möglichen Objekten», ergänzt Markus Huggler, Leiter des Rettungsdiensts am Kantonsspital Winterthur.