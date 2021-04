Kurt Aeschbacher in Winterthur – Lampenfieber? – «Auch nach 40 Jahren furchtbar!» Via Streaming ist der «Karneval der Tiere» des Musikkollegiums in die Stube der Winterthurer Familien gekommen. Trotz leerer Ränge im Stadthaussaal hatte TV-Profi und Erzähler Kurt Aeschbacher Lampenfieber. Elisabetta Antonelli

Statt zum Publikum im Saal spricht Erzähler Kurt Aeschbacher in die Kamera. Dank Streaming wird der «Karneval der Tiere» des Musikkollegiums ein Hauskonzert. Foto: Enzo Lopardo Kein Publikum, dafür Kameratechnik im Konzertsaal des Stadthauses. Foto: Enzo Lopardo Mit von der Partie: Publikumsliebling und Konzertmeister Roberto Gonzàlez-Monjas mit seiner Guarneri-Violine. Foto: Enzo Lopardo 1 / 3

Da ist die Rede von einer «Tschuppele» von Hühnern, die ihre atemberaubenden Kunststücke aufführt, von «vertschäderete» Mähnen und von Vögeln und Affen, die «zämegmoschtet» auf den Ästen sitzen.

Der Erzähler, der am Samstag zum Einsatz kommt, ist ein bekannter TV-Mann: Kurt Aeschbacher. Er präsentiert den «Karneval der Tiere» des Musikkollegiums im Stadthaus auf Berndeutsch «leider vor einem leeren Saal», wie er eingangs sagt. Der Grund dafür: das «Chrottetierli called Corona». Am liebsten hätten diese «grossartigen elf Musikerkolleginnen und -kollegen» vor einem vollen Saal gespielt, wo man sich sehen und spüren könne. «Doch zum Glück gibt es die Technik», sagt Aeschbacher auf der Bühne in eine Kamera. Diese erlaube wenigstens auf Distanz eine «ganz spezielle musikalische Fasnacht feiern zu können».