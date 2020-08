Pop-Briefing – Lana del Rey spricht ins Poesiealbum Die Indie-Pop-Sängerin veröffentlicht einen Gedichtband. Und: Verwirrtheit dank neuem Notwist-Song sowie die Rückkehr der Ur-Punks. Mathias Möller

Lana del Rey macht musikalisch Pause und übt sich in Spoken Word. Foto: Keystone

Das muss man hören

Nur ein gutes Jahr nach dem Debütalbum «Dogrel» legen die Dubliner Indierocker Fontaines D.C. mit «A Hero’s Death» nach. Sie bleiben ihrem Sound treu mit einfachen Rhythmen, knarzenden Gitarren und dem schnoddrigen Sprech-Gesang von Grian Chatten, der in den besten Momenten ein bisschen an Mark E. Smith von The Fall erinnert. Mehr will man ja gar nicht.

Das haben wohl selbst hartgesottene Fans nicht kommen sehen: Die Urväter aller Anarcho-Punks, Crass, melden sich nach über dreissig Jahren zurück. Nicht mit neuem Material, sondern mit Remixes alter Nummern. Die Neuinterpretationen werden auf zwei 12-Inch-Platten unter den Titeln «Normal Never Was» und «Normal Never Was II» vertrieben, erstere ist bereits ausverkauft. Die Einnahmen kommen der wohltätigen Organisation Refuge zugute, die sich für Opfer häuslicher Gewalt einsetzt.

Ähnlich lang wie Crass existieren The Psychedelic Furs, sie waren allerdings nicht ganz so lange weg. Ihr letztes Album datiert von 1991, jetzt kommt mit «Made of Rain» der erste Longplayer seit der Reunion im Jahr 2000. Natürlich wirkt auch dieser mit seinen ausladenden Flächen etwas aus der Zeit gefallen. Fans dürften trotzdem ihre Freude haben.

Bei Veröffentlichungen von Electro-Grenzgänger Henrik Schwarz empfiehlt sich immer ein Hinhören. So auch bei «99 %», auch wenn der Titeltrack etwas schräg in der restlichen Sound-Landschaft steht.

Etwas kurios wirkt das Projekt Millions of Dead Cowboys der MDC-Mitglieder Dave Dictor und Mike Smith. Die beiden spielen Versionen alter MDC-Songs im halbakustischen Country-Gewand. Die Energie der Klassiker wie «I Remember» von MDC, in den Achtzigern eine der pointiertesten und politisch deutlichsten Hardcore-Bands, leiden hier ein wenig.

Darüber wird gesprochen

The Notwist haben eine neue EP fertiggestellt. Bei den Frickel-Meistern aus dem deutschen Weilheim liegt die Erwartungslatte in olympischen Höhen, entsprechend verwirrt hinterlässt einen der erste Höreindruck. Sind das noch die Alten? Es rumpelt und bollert, den Gesang trägt Saya Ueno von der japanischen Band Tenniscoats bei. Lassen Sie es eine Weile in der Schleife laufen, der Song wächst. Im August gibt es dann noch zwei Stücke mehr.

Das Schweizer Fenster

Schon gut zwei Wochen alt, aber immer noch hörenswert ist der Track «Unity» von Rapper Nativ. Der Soundtrack zur «Black Lives Matter»-Bewegung in der Schweiz wird mit La-Base-MC Buds Penseur zur deutsch-französischen Hymne.

Das blüht

Lana del Rey macht jetzt Poesie. Das ist selbstverständlich nicht ganz neu, lyrisch kompetent war del Rey auch auf ihren Alben schon. Doch mit «Violet Bent Backwards over the Grass» erscheint Ende September ihr erster Gedichtband. Dazu wird es ein Hörbuch geben, einen ersten Vorgeschmack hat del Rey jetzt mit «LA Who Am I to Love You» veröffentlicht. Stark.

Das Fundstück

Dass der Lockdown manche Leute besonders kreativ werden liess, durften wir in den vergangenen Monaten schon mehrfach erfahren. Auf Youtube ist gleich ein neues Musik-Genre entstanden: Beim Bardcore oder Tavernwave werden Pop-Hits mit mittelalterlichen Instrumenten neu interpretiert, die Texte entsprechend angepasst oder gar auf Altenglisch übersetzt. Die Stars der Szene heissen Algal the Bard (der gleichzeitig ein Vorreiter ist, er macht das schon seit einigen Jahren), Cornelius Link, The Miracle Aligner, oder, Achtung: Hildegard von Blingin’.

Die Wochentonspur

Die Wochentonspur wuchs ferienbedingt nur langsam, enthält aber alles Hörenswerte aus den vergangenen Wochen: Neues von Arca mit Björk, eine weitere Nummer von The Streets und das furiose «I’m the Man» von Savages-Sängerin Jehnny Beth.