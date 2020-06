Gemeindeversammlung Wiesendangen – Land in Gundetswil darf verkauft werden Die Wiesendanger Versammlung nahm am Montagabend sämtliche Traktanden der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde an. Jonas Gabrieli

Eingangs Gundetswil (von Islikon her kommend) befindet sich die Parzelle auf der rechten Seite der Hauptstrasse, leicht in einer Senke verborgen. Foto: Madeleine Schoder

Gestern Abend nahmen die 70 anwesenden Wiesendangerinnen und Wiesendanger an der Versammlung der Politischen Gemeinde sämtliche Traktanden einstimmig und diskussionslos an.

Darunter auch der beantragte Verkauf von 1336 Quadratmeter Bauland in Gundetswil an den Höchstbietenden. Rund eine Million Franken hat der Gemeinderat für den Verkauf budgetiert. Darunter will der Gemeinderat gemäss Präsident Urs Borer (FDP) nicht verkaufen.

Beinahe einstimmig

Ebenfalls diskussionsarm und ohne grosse Opposition verlief die Versammlung der Schulgemeinde mit ebenfalls 70 Stimmberechtigten. Sämtliche Traktanden kamen durch. Die Jahresrechnung 2019 war denn auch rekordverdächtig gut. Das Ergebnis konnte das Budget um knapp 4,2 Millionen Franken übertreffen.

Lediglich eine einzige Gegenstimme musste die Schulbehörde entgegennehmen: Bei der Bauabrechnung des Schulhauses Dorf II. Der Kredit von 7,365 Millionen Franken für das vor zwei Jahren eröffnete Schulhaus konnte nicht eingehalten werden. Am Ende kostete der Bau rund 7,7 Millionen Franken.