Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Land unter bei der Unterführung Wülflingerstrasse Im Juni 1915 stand in Teilen der Altstadt von Winterthur so viel Wasser, dass der «Landbote» sich an Venedig erinnert fühlte. David Herter

Hochwasser in der Unterführung Wülflingerstrasse am 27. Juni 1915. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Hans Jäggli, Bildarchiv.winterthur.ch

Gewitter und sintflutartige Regengüsse sind im Juni keine Seltenheit. Das Gewitter jedoch, welches am 27. Juni 1915 über Winterthur fegte, war ein «unerhört heftiges» und dem «Landboten» tags darauf einen ausführlichen Artikel wert.

In blumiger Sprache wurde beschrieben, wie das «unbändige Element» in der Stadt «allerhand Unfug» getrieben hatte. Die Metzggasse habe einem Kanal in Venedig geglichen und die Turmhaldenstrasse habe ausgesehen wie «mit dem Pflug bearbeitet».

«Ein Töff blieb im Geschiebe derart stecken, dass er mit Stricken wieder flottgemacht werden musste.»

Auch die Situation bei der Unterführung Wülflingerstrasse wird im Artikel eindrücklich beschrieben: «Ganz übel sah es auch bei der Schaffhauser [sic] Unterführung aus; dort war während ¾ Stunden der Tramverkehr unterbrochen (…) und ein Töff blieb dort im Geschiebe derart stecken, dass er mit Stricken wieder flottgemacht werden musste.»

Ein Bild vom Hochwasser sucht man in der Zeitung von damals zwar vergebens, doch der aufmerksame Reporter erwähnt in seinem Bericht einen Fotografen, der «das seltene Geschehnis mit seinem Kodak ewig geknipst hat».

Mit grosser Wahrscheinlichkeit war das der Fotograf Hans Jäggli, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Winterthur tätig war. Von ihm jedenfalls stammt das Foto der überschwemmten Unterführung. Es ist – zumindest im Archiv der Winterthurer Bibliotheken – das einzige Zeugnis der gewaltigen Wassermengen, die damals innerhalb nur einer halben Stunde (!) in Winterthur niedergegangen sind.

