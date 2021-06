Gemeindeversammlung Zell – Landbesitzer müssen vorerst keine Mehrwertabgabe zahlen Der Gewerbeverein sieht die geplante Abgabe für Grundeigentümer als zusätzliche Belastung. Andere waren mit dem Zeitpunkt nicht einverstanden. Rafael Rohner

Blick auf das Zeller Dorf Kollbrunn, das in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Foto: Madeleine Schoder

Ginge es nach dem Gemeinderat, sollen Landbesitzer in Zell künftig eine Abgabe zahlen, wenn ihr Grundstück durch eine Um- oder Aufzonung plötzlich an Wert gewinnt. 25 Prozent des Gewinns soll diese betragen. Dies aber erst, nachdem die Landbesitzer einen Freibetrag von 100’000 Franken abgezogen haben. Hinzu kommt: Das Grundstück muss über 1200 Quadratmeter gross sein. Circa 80 Prozent der Zeller Grundeigentümer wären also gar nicht betroffen, da ihr Land kleiner ist.

Dennoch gab es an der Gemeindeversammlung am Montagabend mehrere kritische Voten zum Antrag des Gemeinderats. Für Betriebe bedeute die Abgabe eine «massive Mehrbelastung», sagte Gabriela Petermann vom Gewerbeverein Zell. Und das in einer Zeit, die für die Firmen ohnehin schon schwierig sei. «Der Gemeinderat soll das Gewerbe besser fördern statt belasten.»