Bezirksgericht Hinwil – Landesverweis und bedingte Freiheitstrafe für Neonazi Ein Deutscher Neonazi, der in Rüti illegal Waffen lagerte, ist zu einer bedingten Gefängnisstrafe und zu einem mehrjährigen Landesverweis verurteilt worden. Ernst Hilfiker

Das Bezirksgericht Hinwil verweist den 32-Jährigen für die nächsten zehn Jahre des Landes. Foto: Keystone

Bei einem Neonazi war es im Rahmen eines deutschen Ermittlungsverfahrens im Frühling 2019 zu einer Hausdurchsuchung in seiner damaligen Wohnung in Rüti gekommen. Dabei stiess man per Zufall auf zwei Seriefeuergewehre und eine Pistole sowie über 2000 Schuss Munition.