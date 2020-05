Schnellladestelle in Neftenbach – Landi eröffnet E-Tankstelle In zehn Minuten können in Neftenbach Elektroautos aufgeladen werden. Den Strom liefert eine Photovoltaikanlage. roh

Die Ladestation in Neftenbach ist überdacht und wird in der Nacht beleuchtet. Foto: PD

Die Landi Neftenbach AG erweitert ihre Tankstelle mit einer Schnellladestation für zwei Elektroautos. Die Firma will damit einen Beitrag zur wachsenden Nachfrage an Ladestationen für Elektrofahrzeuge leisten und die Elektromobilität fördern, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei der Anlage in Neftenbach handle es sich um die siebte Schnellladestelle in der Schweiz, welche die Landi zusammen mit der Agrola realisierte.