Genossenschaft Eulachtal – Landi profitiert von hohen Benzin- und Dieselpreisen Während die Genossenschaft mit ihren vier Tankstellen mehr verdiente, machten die Landi- und Volg-Läden etwas weniger Umsatz. Nicole Döbeli

Die Landi Eulachtal konnte 2022 ihren Umsatz steigern vor allem dank ihren Tankstellen. Archivbild: Enzo Lopardo

Die Energiepreise zogen 2022 an. Das führte dazu, dass Autofahrerinnen und -fahrer sparsamer unterwegs waren. An den Landi-Tankstellen in Elsau (-6,6 Prozent) und Wiesendangen (-6,9 Prozent) wurde weniger getankt als im Vorjahr, in Hagenbuch blieb die Menge gleich, nur in Elgg (+4,9 Prozent) steigerte sie sich.

Laut Geschäftsbericht konnte die Genossenschaft trotzdem einen deutlich höheren Gesamtumsatz erwirtschaften, weil der durchschnittliche Verkaufspreis des Benzins rund 39 Rappen höher war als im Vorjahr. Das führte zu einem Plus von fast 20 Prozent im Tankgeschäft.

Über alle Geschäftsbereiche konnte die Landi Eulachtal ihren Umsatz 2022 um gut 2 Millionen Franken auf 26,84 Millionen steigern. Ihr gehören zwei Volg-Läden in Hagenbuch und Wiesendangen, zwei Landi-Läden in Räterschen und Wiesendangen sowie der Top Shop in Räterschen, vier Tankstellen und drei Kundentanks mit Heizöl, Diesel und Holzpellets an.

Die Landi startete zudem einen Versuch mit Twint-Zahlungen an den Tankstellen. Kunden müssen nicht mehr an den Zahlautomaten, sie können direkt über einen QR-Code mit dem Handy bezahlen. Im Dezember habe der Anteil Twint-Zahlungen 2,7 Prozent der gesamten Kartentransaktionen ausgemacht.

Die Umsätze der Landi- und Volg-Läden waren 2022 leicht rückläufig und 344’000 Franken unter dem Vorjahr. Trotzdem dürfe man von einem guten Ergebnis sprechen, heisst es. Wenn die zwei Corona-Jahre ausgeblendet würden, gehe die Umsatzkurve insgesamt leicht nach oben. Die Kundenzahlen der Landi befanden sich 2022 auf dem Niveau von 2019. Im Volg ist die Kundenfrequenz gestiegen, seit dort eine Postagentur eingezogen ist. Allerdings geben die Kundinnen und Kunden nicht unbedingt mehr Geld im Laden aus, was zu einem tieferen Kundenfranken führt.

In diesem Jahr hat die Genossenschaft vor, für eine Viertelmillion Franken eine Solaranlage am Standort Räterschen zu bauen. Diese soll durchschnittlich 233'342 Kilowattstunden produzieren, wovon die Landi rund ein Drittel selbst brauchen will.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

