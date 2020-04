Kosten für Wasserverbrauch – Landwirte sollen keine weitere Vergünstigung erhalten Der Gemeinderat von Buch am Irchel lehnt einen Mengenrabatt beim Wasser für Grossbezüger ab. Ein solcher Rabatt würde alle übrigen Bezüger belasten. Markus Brupbacher

Eine Bewässerungsanlage auf einem Acker aus der Luft aufgenommen: Bei Trockenheit benötigt die Landwirtschaft besonders viel Wasser, was entsprechend kostet. Foto: Urs Jaudas

An der letzten Gemeindeversammlung in Buch am Irchel von Ende November kam es zu einer Überraschung: Nachdem die Versammlung sechs der sieben Geschäfte mit grossen Mehrheiten angenommen hatte, flammte beim letzten Traktandum eine Diskussion auf. Landwirte kritisierten die geplante Totalrevision der Verordnung der Wasserversorgung.