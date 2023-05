Krönungsfeier im Kino Alba – «Lang lebe König Charles III.» Die britische Botschaft hat die Krönungszeremonie im Zürcher Kino Alba mit 150 Freundinnen und Freunden gefeiert. Nicht zum ersten Mal. Thomas Hasler

«Hip Hip Hooray»: Auch im Kino Alba liessen die Gäste König Charles III. hochleben. Mit dabei, hinten links: Michael Hengartner, Präsident des ETH-Rats. Foto: Urs Jaudas

Bei einer Temperatur von 5.8 Grad Celsius, was für die Jahreszeit 8.5 Grad unter der Norm liegt, ist auch in Zürich die Thronbesteigung in der Westminster Abbey gefeiert worden. Am Krönungstag selber hat die NZZ ihre Frontseite für das Ereignis ausgeräumt und – was sonst eigentlich nie vorkommt – mit dem Foto einer jungen Frau versehen.